Cosenza, “pizzicato” con si buste di marijuana e un revolver con matricola abrasa. Arrestato

È stato trovato in possesso di una revolver “Smith & Wesson” modello 38 con matricola abrasa con relativo munizionamento e di circa 6 chilogrammi di marijuana. Per questo motivo un ragazzo di 20 anni di Cosenza è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e armi.

A seguito di un controllo, personale della Squadra Mobile e della Squadra Volante dell’Upgsp hanno trovato l’arma, le munizioni e la marijuana suddivisa in diversi involucri. Il materiale trovato è stato sequestrato per gli ulteriori accertamenti tecnici volti ad individuarne ulteriore elementi utili alle indagini e l’uomo è finito in manette.