Vertenza Abramo, i sindacati: “Arrivata offerta vincolante”

È arrivata nelle scorse ore l’offerta vincolante di acquisizione per l'intero perimetro aziendale dell’Abramo Customer Care. È quanto comunicano Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. “Il soggetto interessato – proseguono le associazioni di categoria – è un fondo di investimenti estero che, attraverso una società di scopo, propone un iniziale affitto di ramo d'azienda da perfezionare in acquisto in un secondo momento L'offerta, già presentata al tribunale presso il quale è stata aperta la procedura concordataria, riguarda l'intero perimetro occupazionale”.

I sindacati esprimono quindi soddisfazione e ribadiscono che “la massima priorità riguarda la piena tenuta occupazionale e la difesa delle attuali condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori”. E annunciano di volersi attivare al Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro affinché “si apra quanto prima un tavolo ufficiale nel quale poter verificare la sostanza di questa proposta, e delle altre che dovessero eventualmente arrivare, con la massima attenzione, anche da parte delle Istituzioni, al rapporto con i committenti. Ora più che mai è importante che i volumi di lavoro attualmente in carico alla Abramo Customer care rimangano legati ai lavoratori ed alle lavoratrici”, concludono.