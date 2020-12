White Collar, revocati i domiciliari all’avvocato Cardile

“Un passo importante nel ristabilire la verità e soprattutto nel riabilitare l’immagine del mio difeso”. È quanto dichiara l’avvocato Ettore Zagarese, difensore dell’avvocato Carlo Cardile rimasto coinvolto sul finire di luglio nell’operazione White Collar.

Questa ha visto indagati quarantotto soggeti, nove posti in carcere e sette ai domiciliari, per reati che variavano “dall’associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d’asta, alla corruzione in atti giudiziari ed alla rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio”.

Tra questi, figurava anche l’avvocato Cardile, che però si è visto annullare l’ordinanza di misura cautelare dalla sesta sezione della Corte di Cassazione. ““Ho sempre ritenuto il provvedimento restrittivo applicato assolutamente non adeguato alla figura del mio cliente, stimato professionista e persona impegnata nel sociale, che non si sarebbe certamente sottratto qualora chiamato in causa” conclude l’avvocato Zagarese.