Corigliano-Rossano, contrasto allo spaccio di droga: due arresti

Nascondevano circa 200 grammi di sostanza stupefacente nella manica di un giubbotto, assieme a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Lo hanno scoperto i poliziotti a Corigliano-Rossano, impegnati in attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri questi hanno fatto irruzione in una abitazione dove ritenevano esistere una rete di spaccio. I due conviventi, un ventinovenne nigeriano ed un ventitreenne senegalese, sono stati fermati e perquisiti.

Oltre alla sostanza stupefacente rivenuta in casa, uno dei due soggetti è stato trovato in possesso di due involucri della medesima sostanza. I due sono stati quindi arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, e sottoposti agli arresti domiciliari.