Palmi, usava documento falso per non essere espulso: arrestato

Un trentanovenne è stato individuato ed arrestato dalla Polizia a Palmi a seguito di un controllo stradale. Questo ha da subito dimostrato un atteggiamento nervoso ed agitato, insospettendo gli agenti.

Alla consegna dei documenti, l’uomo ha fornito una carta di identità polacca, che ha ulteriormente allarmato gli agenti per timore che potesse essere contraffatto. L’uomo è stato trattenuto e il documento analizzato, facendo emergere che si trattava proprio di un documento falso.

A seguito di indagini, è emerso che l’uomo che voleva farsi passare per polacco è in realtà georgiano, e su di lui pendeva un decreto di espulsione del 2019. con divieto di rientro in Italia per 3 anni. Lo stesso però, avvalendosi del documento contraffatto, è riuscito a rientrare ugualmente in Italia sotto falso nome nel corso del 2020.

Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato per possesso di documento falso valido per l’espatrio e per non aver osservato il divieto di rientro in Italia.