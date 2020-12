Taurianova: denunce, arresti e sanzioni per violazione delle norme anti-covid

In vista delle festività e della maggiore circolazione di persone sono aumentati i controlli da parte dei Carabinieri, volti alla verifica del rispetto delle normative anti-covid ma anche al contrasto di episodi di delinquenza ed alla prevenzione di frodi a danno dei consumatori.

A tal proposito, i Carabinieri di Taurianova hanno eseguito numerose ispezioni in locali cittadini e del circondario, riscontrando diverse irregolarità.

A Taurianova e Cittanova, è stata riscontrata la mancanza di ogni tracciabilità degli alimenti venduti in due distinte attività, rendendo necessario il sequestro di tutta la merce ed una multa ai titolari. Altre due attività commerciali invece, una a Taurianova ed una a Polistena, non sottoponevano il personale dipendente ai controlli medici previsti per legge, e per questo motivo i titolari sono stati multati e denunciati.

Nel corso di attività di pattugliamento, un venticinquenne di Giffone ed un trentenne di Cittanova sono stati denunciati in quanto sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. È stata notificata una sorveglianza speciale ad un cinquantunenne di Rosarno, arrestato lo scorso anno in quanto trovato in possesso di 24 grammi di cocaina: avrà l’obbligo di residenza per tre anni.

A Giffone invece sono stati arrestati due soggetti, un ventinovenne ed un quarantasettenne, su mandato del Tribunale di Catania, in quanto sorpresi con circa 6 chili di cocaina proprio nella provincia catanese.

Emanati due daspo urbani a carico di un trentottenne ed un ventottenne, entrambi di Taurianova, il primo per essere stato colto in flagrante ad acquistare sostanze stupefacenti, il secondo per aver commesso una serie di furti in esercizi commerciali ad inizio anno.

Complessivamente, l’attività è stata svolta da 420 militari e 180 pattuglie, che hanno identificato oltre 2.550 soggetti e 1.440 mezzi. Coinvolti il personale della Sio di Vibo Valentia, l’Ispettorato del Lavoro, l’Antisofisticazione ed i Forestali di Reggio Calabria.