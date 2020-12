Crosia, presepe dell’istituto comprensivo esposto all’Usr

La pandemia non ha fermato l’azione formativa dell’istituto comprensivo di Crosia-Mirto. Numerose iniziative, svolte sia in remoto che in presenza, si sono alternate consentendo agli alunni di mantenere un contatto diretto con insegnanti e compagni, garantendo un costante apprendimento di competenze.

Tra le altre iniziative svolte su iniziativa dei professori Francesco Scorsa e Maria Grazia Arcidiacone, e supportate dalla dirigente scolastica Rachele Anna Donnici, c’è stata la volontà di allestire ugualmente dei presepi, completamente artigianali e realizzati dagli stessi alunni.

Un presepe è stato esposto nello stesso istituto scolastico, mentre l’altro è stato esposto presso l’Ufficio Scolastico Regionale, dove la dirigente scolastica lo ha consegnato al direttore generale Maria Rita Calvosa.

Il presepe è stato esposto nell’atrio degli uffici dell’Usr, con grande soddisfazione della dirigente scolastica che lo reputa non solo un lavoro “esclusivamente religioso” ma un’azione interdisciplinare, in grado di apportare conoscenze e interpretare in maniera realistica un tratto di storia dell’umanità.