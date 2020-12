Elezioni Regionali, Sgarbi scende in campo: “Voglio liberare i calabresi”

Vittorio Sgarbi, famoso critico d’arte e attuale sindaco di Sutri, scende in campo per le regionali 2021 e si candita alla presidenza della Regione Calabria. L’ufficialità è stata data dallo stesso Sgarbi tramite un video sui social in cui annuncia la partecipazione di una lista che porterà il nome “Rinascimento” alle prossime elezioni.

“Ho ritenuto che fosse necessario per le prossime elezioni in Calabria presentare un’ulteriore lista il cui nome è Rinascimento, cioè la rinascita dopo un periodo terribile in questa campagna d’inverno imposta per le elezioni del 14 febbraio. Rinascimento vuole anche dire rifiorire, tornare a vivere. Una condizione non solo fisica, ma anche mentale e psicologia”. Questo l’annuncio di Vittorio Sgarbi sulla sua pagina Facebook.

“Ho deciso per liberare i calabresi – ha annunciato Sgarbi – non per liberarli dalla povertà, ma piuttosto dalle menzogne. Quel poco che in una Regione difficile si poteva fare durante le vacanze di Natale è stato impedito dal Governo. Quando il presidente Jole Santelli, che se ne è andato, aveva verificato dei numeri che la “peste del nostro tempo” non aveva colpito in modo così violento la Calabria, aveva prima aperto la Regione. Io pensai subito di volare lì, perché potevo immaginare che i ristoranti, gli alberghi fossero aperti durante il lockdown. Un’idea straordinaria, ma un’ordinanza durata troppo poco, i ministri del Governo glielo hanno subito impedito, poi le se n’è andata”.

“State con me per combattere in nome della libertà e per avere persone nuove. Per partecipare ed entrare nella lista – conclude Sgarbi – scrivetemi sul sito per candidarmi nelle prossime Regionali. Aspetto il vostro appoggio e tante adesioni”.