Covid-19. Il bollettino. Raddoppiano i contagi (+232), 5 i decessi

Raddoppiano i contagi da Coronavirus rispetto alla giornata di ieri in Calabria dove, stando al bollettino di oggi, martedì 16 dicembre, i nuovi positivi sono 232.

I dati diramati ieri dal dipartimento Tutela della Salute (QUI) riportavano la metà dei contagi ma qualche vittima in più. I decessi, infatti, nelle ultime 24 ore sono stati 5, per un totale di 434 morti dall’inizio della pandemia.

L’incremento dei casi nelle province è così distribuito: a Reggio Calabria (+166), Cosenza (+29), Catanzaro (+29), Crotone (+2), Vibo Valentia (+6). A fronte di 2.845 tamponi effettuati, per un totale di 418.640 test ad oggi effettuati sul territorio regionale.

Attualmente il totale delle persone ricoverate con sintomi sono 292 (-8), e 23 (+1) sono i pazienti più gravi che si trovano in terapia intensiva. Le persone che sono in isolamento domiciliare sono 8.156 (+157), mentre i guariti sono 12.588 (+77).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 8.051 (+166), e così distribuiti: Casi Attivi 1.868 (93 in reparto; 14 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.753 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 6.183 (6.077 guariti, 106 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 3.012 (+ 29): Casi Attivi 1.323 (42 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.277 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 1.689 (1.611 guariti, 78 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 6.700 (+29): Casi Attivi 4.425 (62 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 al presidio di Acri, 8 all’ospedale da campo, 11 in terapia intensiva, 4.317 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 2.275 (2.086 guariti, 189 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 1.243 (+6): Casi Attivi 482 (34 in reparto; 448 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 1.647 (1.613 guariti, 34 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.129 (+2): Casi Attivi 482 (34 in reparto; 448 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 1.647 (1.613 guariti, 34 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 154 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi.

Continua senza sosta il boom di soggetti che hanno segnalato la loro presenza sul sito istituzionale della Regione, ben 1976 nelle ultime 24 ore.