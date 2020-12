15mln dal Governo per studenti fuori sede, Scutellà: «provvedimento per sostenere spese alloggio»

«Legge di Bilancio, stanziati 15 milioni di euro da destinare esclusivamente ai bisogni degli studenti fuori sede. Un sostegno concreto alle famiglie che si trovano a dover pagare gli affitti ai loro figli. Il diritto allo studio è un principio fondamentale che dobbiamo proteggere e tutelare. Onde evitare che la crisi economica, causata dall’emergenza pandemica, impedisca ai giovani di formarsi, il Governo ha deciso di intervenire, anche in questo caso, con una misura forte».

È quanto fa sapere Elisa Scutellà, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati commentando l’ennesimo provvedimento a sostegno dei cittadini inserito nell’ultima Legge di Bilancio che ha superato la prima fase parlamentare.

«Nella Legge di Bilancio – dice la deputata - istituiamo un fondo da 15 milioni di euro per sostenere il pagamento degli affitti agli studenti fuori sede. Già nel decreto Rilancio avevo cofirmato un emendamento, poi approvato, che stanziava 20 milioni di euro per il rimborso dell’affitto che gli studenti universitari fuori sede avevano sostenuto durante l’emergenza e di queste risorse 453.684,64 euro sono state destinate alla Regione Calabria. Con questo ulteriore stanziamento in Manovra andiamo incontro a tantissimi studenti universitari e alle loro famiglie per supportarli in questo difficile momento».

«In particolare – aggiunge - la misura prevista in Legge di Bilancio è rivolta agli studenti fuori sede con ISEE non superiore a 20.000 euro, che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio e che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato. Sarà poi il Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tramite decreto a definire le modalità di erogazione delle risorse».

«Le difficoltà riscontrate da molti giovani – precisa - che si trasferiscono dalla propria città per intraprendere un percorso di studi sono per lo più di carattere economico e la crisi epidemiologica che sta acuendo tali difficoltà sta mettendo a dura prova gli studenti e le loro famiglie. Il diritto allo studio non può essere un optional ma è un’assoluta priorità ed è essenziale, pertanto, che vengano predisposti tutti gli strumenti necessari affinché tale diritto venga garantito sostenendo e tutelando gli studenti che spesso per proseguire la carriera universitaria sono costretti ad enormi sacrifici».