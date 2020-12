Blocco attività ospedaliera al Sant’Anna, Ferrara: “Intervenire con urgenza”

Sant'Anna Hospital

Chiede un intervento urgente per il Sant’Anna Hospital il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara. A seguito del blocco del “pagamento di 20 milioni di euro di prestazioni erogate, 10 dei quali già validati”, il personale della struttura, ieri lunedì 21 dicembre, ha infatti manifestato davanti la Prefettura di Catanzaro e ha annunciato “dal 28 dicembre blocco dell'attività ospedaliera per una grave crisi di liquidità”, come spiegato dal direttore dell'Unità di cardiochirurgia Daniele Maselli.

Ferrara invita dunque “il commissario Longo a rimuovere ogni lentezza ed ogni ritardo accumulato prima che arrivasse, al fine di impedire che la messa in pericolo della continuità aziendale, in presenza, peraltro, dell'attuale contesto pandemico, possa determinare un aggravio dei costi della sanità calabrese ed una moltitudine di disagi per i tanti cittadini costretti a migrare. Siamo pronti, come Unindustria Calabria, a fornire il nostro contributo ed a partecipare attivamente per affrontare questa complessa vicenda.