Multiservizi, dopo sette anni senza contratto. La denuncia del segretario generale Filcams Cgil Area

“A distanza di sette anni il contratto nazionale del settore Multiservizi non è stato ancora rinnovato. Sette anni in cui i lavoratori di questo e le rispettive famiglie hanno visto eroso il loro potere d’acquisto; sette anni di grande difficoltà ad arrivare a fine mese; sette anni di estenuanti trattative che non hanno prodotto nessun risultato”. E’ quanto afferma il segretario generale Filcams Cgil Area Vasta, Armano Labonia che torna a denunciare con determinazione i ritardi accumulati nel rinnovo dei contratti del settore Multiservizi.

Per questo motivo, se i lavoratori non dovessero avere risposte immediate, Labonia annuncia una mobilitazione.

“Le maestranze sono stanche di non vedersi garantito un salario dignitoso e una giusta retribuzione – prosegue Labonia - le stesse sono quell’esercito di donne e uomini anche ed il più delle volte precari che con poche ore giornaliere riescono a garantire con le pulizie che gli uffici pubblici e privati, le scuole, gli ospedali, le fabbriche, possano ripartire in tranquillità”, scrive il segretario.