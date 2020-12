Girifalco, in fiamme bar in piazza San Rocco. Avviate le indagini

Non si esclude l’ipotesi dolosa per l’incendio che questa notte ha interessato un bar in piazza San Rocco a Girifalco. Questa notte squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, e del distaccamento volontario di Girifalco con supporto della sede centrale, sono intervenute nel comune del catanzarese.

Le fiamme, che hanno interessato la parte esterna dell'attività, hanno danneggiato e alcuni tavolini e la tenda di copertura della veranda. Il fumo generato dalla combustione ha inoltre annerito l’interno del locale. Nessuna persona è rimasta ferite.

L''intervento dei Vigili del Fuoco è valso all'estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme all'interno del locale. Sul posto carabinieri del comando compagnia di Girifalco per l’avvio delle indagini.