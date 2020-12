Omicidio Piperno: invocata l’assoluzione per Ezio e Francesco Perfidio

Stefano Piperno

Invocata l’assoluzione per i presunti assassini di Stefano Piperno, l’educatore di Nicotera ucciso nel giugno 2018.(QUI) Dopo la precedente udienza dedicata alle discussioni del procuratore generale e delle parti civili, oggi è stato il turno della difesa – rappresentata dall’avvocato Francesco Sabatino – che ha ricostruito in circa due ore gli aspetti più problematici della vicenda investigativa e ha invocato l’assoluzione per Ezio e Francesco Perfidio.

La Corte ha rinviato per repliche al 5 febbraio e, per quella data, è attesa la sentenza. La Procura generale, ricordiamo, nell’udienza del 17 dicembre ha invocato la conferma della sentenza di primo grado nei confronti sia di Ezio Perfidio (30 anni di reclusione) che del padre Francesco (6 anni di reclusione), la cui posizione per l’omicidio in primo grado è stata stralciata.