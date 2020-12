Crotone, la Procura apre inchiesta sulla morte di una neonata

Sei persone sono indagate per il reato di omicidio per colpa medica da parte dalla Procura della Repubblica di Crotone. Si tratta di due medici, due ostetriche e due infermiere, che potrebbero aver avuto un ruolo nella morte di una neonata.

A denunciare il fatto la madre della bambina, una trentasettenne di Santa Severina, che si è recata in ospedale lo scorso venerdì per partorire. Durante il ricovero, questa si sarebbe più volte rivolta alle ostetriche affermando che “qualcosa non andava” e dicendo di sentirsi poco bene, sentendosi sempre rassicurata in quanto i tracciati effettuati non avrebbero mostrato alcuna criticità.

Tuttavia, verso le 4 del mattino la donna avrebbe nuovamente chiesto l’intervento delle ostetriche, che l’avrebbero condotta d’urgenza in sala operatoria dove è stata sottoposta a taglio cesareo. Al risveglio, purtroppo, è stata informata della morte della bambina.

Secondo la donna, i ritardi e la mancata considerazione delle sue lamentele avrebbero causato la morte della bambina. Sul corpicino è stata eseguita l’autopsia alla quale hanno partecipato anche i periti di parte.