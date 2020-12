Catanzaro, il cane Bruce individua zona di spaccio: un arresto

Seppur occultata all’interno di un vaso contenente una pianta, la droga non è sfuggita al fiuto del cane poliziotto Bruce, che ha rapidamente fatto rinvenire un sacchetto contenente della cocaina.

Si sono rivelati quindi fondati i sospetti degli agenti della Questura di Catanzaro, che da diversi giorni avevano registrato un sospetto via vai di giovani da un’abitazione del centro storico della città.

Dopo il rinvenimento, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione segnalata, abitata da un cinquantatreenne marocchino già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si è mostrato da subito nervoso ed agitato, e ad inchiodarlo è stato, nuovamente, il fiuto di Bruce.

Questo ha rinvenuto complessivamente 42 grammi di cocaina pura e 40 grammi di marijuana, occultati in diversi punti dell’abitazione, finanche in una scarpa. Rinvenuti anche un coltello e diverse dosi già pronte per lo smercio.

Il tutto è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari.