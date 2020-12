Isola Capo Rizzuto, fuoristrada prende fuoco: nessun ferito

Ha preso fuoco mentre era in funzione, ma fortunatamente senza arrecare danni al guidatore. È successo nel primo pomeriggio di oggi in località Sant’Andrea di Isola Capo Rizzuto, dove la strada è stata bloccata a causa dell’incendio di un veicolo in transito.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto, ha permesso di spegnere il fuoco prima che si propagasse lungo tutto il veicolo, già danneggiato nella parte anteriore.

Dopo aver spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo, questo è stato spostato al fine di liberare la strada al transito. Sul posto anche Carabinieri e Polizia per i rilievi del caso.