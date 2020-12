Crotone. Consiglio provinciale: al centro l’alluvione di novembre e gli interventi sul territorio

Si è svolto questa mattina in videoconferenza il consiglio provinciale. Presenti sei consiglieri su otto, assenti i consiglieri Barberio e Caligiuri.

Approvati tutti punti inseriti nell’ordine del giorno. Il consiglio provinciale ha preso atto del decreto del Presidente facente funzioni avv.Saporito per la richiesta dello stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali del 21 novembre 2020 e che hanno interessato il territorio provinciale.

Durante la relazione, questa mattina, il presidente f.f. ha illustrato le attività e gli interventi messi in campo sia nell’immediatezza degli eventi che dopo.

Il lavoro portato avanti anche insieme al Comitato per la sicurezza insediato presso la Prefettura, e che si è riunito in modo costante, sei volte al giorno, per monitorare la situazione.

Illustrati i lavori avviati dagli uffici tecnici dell’Ente, diretti dai dirigenti alla Viabilità ing. Benincasa e dall’architetto Artese dirigente settore Edilizia scolastica, di ripristino, messa in sicurezza e consolidamento a seguito del dissesto idrogeologico e delle frane che si sono verificate.

Incontri coordinati dal Prefetto dott.ssa Tiziana Tombesi, che il presidente Saporito ha ringraziato per il lavoro fatto unitamente ai volontari della Protezione civile, alle forze dell’ordine, alle associazioni, al consorzio di bonifica a Calabria Verde.

Il presidente Saporito ha poi ricordato la visita del ministro per gli Affari regionali on. Boccia e del capo della Protezione civile Borrelli, e l’attenzione dell’intera Giunta regionale che insieme al Governatore f.f. Spirlì si è riunita nel Comune di Crotone.

Il presidente dell’Ente intermedio ha poi sottolineato l’importanza delle riunioni e degli incontri svolti nel Palazzo della Provincia ed ai quali hanno partecipato gli amministratori locali, sindaci dei comuni colpiti dall’alluvione e tecnici, alla presenza dei responsabili dei diversi dipartimenti regionali competenti per materia, e alla presenza della consigliera regionale on. Sculco.

La Provincia ha fatto da raccordo e coordinamento mettendo a disposizione delle amministrazioni locali competenze e professionalità, andando oltre le operazioni di sgombero di pulizia, di redazione delle schede tecniche, un lavoro di coinvolgimento per evitare intoppi nella macchina burocratica-amministrativa.: un lavoro di unità di amministrazione provinciale e locale.

In conclusione il presidente facente funzioni ha voluto rivolgere un augurio di buon Natale ai consiglieri provinciali, alle loro famiglie, e a tutte comunità della provincia di Crotone: “ Intendo rivolgere un augurio per un sereno natale e un felice anno nuovo a tutte le comunità della provincia di Crotone, nella speranza che il 2021 possa essere migliore di questo 2020, che ci ha stravolto abitudini, stile di vita, rapporti umani, personali, lavorativi, con l’epidemia da Covid-19.

Un’emergenza che ha imposto senso di responsabilità, che ha impedito di svolgere le attività in presenza, di abbracciarci, di stare fisicamente vicini, di trascorrere insieme ad amici e parenti queste festività. Ritorneremo a farlo se sapremo rispettare le regole. Auguri a tutti.”