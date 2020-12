Frascineto, il sindaco: “Determinante l’apporto economico del governo”

“In una situazione di crisi aggravata dalla pandemia da covid-19, i piccoli comuni hanno potuto ‘respirare’ grazie all’apporto determinante del governo”. È quanto dichiara in una nota il primo cittadino di Frascineto, Angelo Catapano, che si dice grato per l’aiuto di natura economia ricevuto dallo Stato.

“Molte provvidenze per interventi di diversa natura sono transitate nel bilancio comunale, dal governo centrale, che ci hanno permesso di intervenire su problemi e nell’erogazione di servizi a beneficio dei nostri cittadini” ricorda Catapano, che ribadisce che senza questi aiuti lo stesso Comune non avrebbe potuto garantire altro se non i servizi essenziali.

Il piccolo comune infatti ha ricevuto diversi finanziamenti che hanno permesso non solo una forma di “ristoro ai cittadini meno abbienti”, ma anche un aiuto a piccole e medie imprese ed una serie di interventi infrastrutturali.

“Solo se tutti remano nella stessa direzione, nel contesto della crisi che investe ogni settore e nessuno escluso, si può immaginare di programmare con più serenità” afferma Catapano, che conclude con una stoccata alla Regione: “Di certo, ci aspettiamo dalla Regione Calabria più attenzione, sbloccando per esempio, i fondi del bando per i borghi”.