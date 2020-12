San Lucido città solidale: tante iniziative per il sostegno dei più deboli

San Lucido è certamente un piccolo comune in termini di estensioni e numero di abitanti, ma è anche una grande città “con un cuore grande così”, dotata di un enorme senso di comunità, una coesione che si corrobora soprattutto nei momenti di difficoltà, come dimostrato durante la prima ondata della pandemia e del lunghissimo e drammatico lockdown e come emerge dalle tante iniziative che San Lucido ha scelto di mettere in campo in queste festività natalizie, diverse, difficili.

In un clima di crisi epidemiologica – finora tenuta sotto controllo a livello locale grazie alla collaborazione attiva di istituzioni e cittadinanza – e in una situazione di gravi ristrettezze economiche, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Cosimo De Tommaso ha lanciato alcune importanti iniziative di solidarietà rivolte alle fasce più deboli, ai cittadini meno abbienti e alle famiglie in generale, accolte con favore dalla cittadinanza, molto presente.

Unitamente al Regalo Sospeso e al Fondo Solidale, con cui sarà possibile supportare l’acquisto di beni diversi da quelli alimentari – già sostenuti con i Buoni Spesa – e mettere sotto l’albero di Natale un presente per i propri cari, altra significativa azione sarà quella in programma per il 25 dicembre, il Pranzo Solidale, per festeggiare il Natale anche con le persone meno fortunate.

Una giornata speciale organizzata dal Comune di San Lucido, con l’ausilio del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e con la preziosa collaborazione delle Associazioni di volontariato, importante risorsa per la comunità sanlucidana, dei privati e delle imprese, che con le loro donazioni hanno contribuito alla realizzazione di tale iniziativa.

Le misure di contenimento anti-covid non hanno consentito l’allestimento di un banchetto vero e proprio, e per questo i pasti, preparati presso le cucine dell’ONPI di San Lucido dal cuoco Pasquale Luna, saranno consegnati direttamente a domicilio alle famiglie.

Con tali iniziative il Comune di San Lucido intende non solo regalare un felice Natale a tutta la cittadinanza, ma soprattutto confermare la propria vicinanza a chi soffre, stando in prima linea nel sostenere chi vive in situazione di forte disagio, rimarcando dunque che San Lucido è una città Solidale.