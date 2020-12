Covid. Il bollettino. Continuano a salire i contagi, 224 i nuovi positivi in 24 ore

Sembra tornare a salire, seppur lentamente, il numero di nuovi contagi da coronavirus in Calabria. Nella giornata di ieri si sono registrati 224 nuovi positivi ed un decesso.

Visto il continuo aumento di soggetti arrivati da fuori regione, che nelle ultime 24 ore sono stati 1.785, la Regione ha istituito a partire da oggi delle stazioni drive-trouhg per effettuare i tamponi, in attesa dello stop ai trasferimenti regionali.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+147), seguita dalla provincia di Cosenza (+37), di Catanzaro (+33), di Crotone (+6) e di Vibo Valentia (+1). Eseguiti 412.472 tamponi su 397.452 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 7.831 (+147), e così distribuiti: casi attivi 1.650 (86 in reparto; 13 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 7 in terapia intensiva; 1.544 in isolamento domiciliare); 6.181 i casi chiusi (6.077 guariti, 104 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 6.647 (+37): casi attivi 4.509 (66 in reparto; 9 in reparto al presidio di Rossano, 15 a Cetraro e 4 ad Acri; 4 ricoveri all’ospedale da campo; 11 in terapia intensiva, 4.400 in isolamento domiciliare); 2.138 i casi chiusi (1.958 guariti, 180 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.981 (+33): casi attivi 1.309 (41 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.264 in isolamento domiciliare); 1.672 i casi chiusi (1.590 guariti, 82 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.113 (+6) i casi attivi sono 583 (38 in reparto; 545 in isolamento domiciliare); 1.530 i casi chiusi (1.500 guariti, 30 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 1.221 (+1) casi attivi 264 (11 ricoverati, 253 in isolamento domiciliare); 957 i casi chiusi (931 guariti, 26 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 154 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi. Continua senza sosta il boom di soggetti che hanno segnalato la loro presenza sul sito istituzionale della Regione, ben 1.785 nelle ultime 24 ore.