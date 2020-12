Notificato un avviso di conclusione indagini a un 35enne di Filogaso beccato con della droga. Il giovane vibonese era finito in arresto dopo che i carabinieri lo avevano sorpreso in possesso di 21.34 gr di cocaina. La droga era stata avvolta in un involucro termosaldato all’interno di un marsupio. Il 35enne dovrà rispondere di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente.