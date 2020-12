Flash mob di protesta dei giudici onorari a Catanzaro: “Siamo gli extracomunitari della giustizia”

Protestano a Catsnzaro i giudici onorari che denunciano: “Siamo gli extracomunitari della giustizia, non ci viene riconosciuto nulla.”

Negli ultimi giorni, la protesta è stata itinerante tra Cosenza e Catanzaro e i giudici onorari hanno organizzato diversi flash mob.

“Noi da vent’anni – spiegano – stiamo svolgendo una funzione analoga all’attività del giudice ordinario. Siamo giudici onorari e siamo nella stessa posizione dei giudici professionali, però non abbiamo nessuna tutela né previdenziale né assistenziale. E neanche la retribuzione è adeguata, siamo pagati solo con un gettone di presenza. Ma è proprio la dignità del lavoro che viene violata”.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, rispondendo ad un interrogazione parlamentare, “ha detto praticamente che non si può aumentare il numero dei giudici perché in questa maniera perderebbero prestigio e misura di retribuzione, che dev’essere molto alta. Questo significa che abbiamo uno Stato in cui i giudici svolgono la professione come pubblici dipendenti e devono avere privilegi, ma a quelli che svolgono la stessa funzione, riconosciuta proprio dallo Stato”, non dev’essere invece riconosciuto nulla, “né previdenza, né assistenza, né retribuzione”.