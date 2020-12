Covid. Il bollettino. In 24 ore 207 nuovi contagi e 7 decessi

Sono 207 i nuovi positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore nella Regione Calabria, con una presenza più massiccia ormai concretizzata nella provincia reggina. Aumentate le vittime, che salgono, purtroppo, a 7, ed il numero di soggetti che rientrano in regione, oltre mille e seicento nell'ultimo giorno.



Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+103), seguita dalla provincia di Cosenza (+47), di Crotone (+35), di Vibo Valentia (+16) e di Catanzaro (+6). Eseguiti 412.472 tamponi su 397.452 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 7.684 (+103), e così distribuiti: casi attivi 1.742 (86 in reparto; 13 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 7 in terapia intensiva; 1.636 in isolamento domiciliare); 5.942 i casi chiusi (5.838 guariti, 104 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 6.611 (+47): casi attivi 4.495 (69 in reparto; 9 in reparto al presidio di Rossano, 17 a Cetraro e 2 ad Acri; 4 ricoveri all’ospedale da campo; 11 in terapia intensiva, 4.383 in isolamento domiciliare); 2.115 i casi chiusi (1.936 guariti, 179 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.107 (+35) i casi attivi sono 577 (38 in reparto; 539 in isolamento domiciliare); 1.530 i casi chiusi (1.500 guariti, 30 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 1.220 (+16) casi attivi 263 (11 ricoverati, 252 in isolamento domiciliare); 957 i casi chiusi (931 guariti, 26 deceduti).

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati sono stati finora 2.947 (+6): casi attivi 1.276 (41 in reparto; 3 in terapia intensiva; 1.232 in isolamento domiciliare); 1.672 i casi chiusi (1.590 guariti, 82 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 154 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi. Continua senza sosta il boom di soggetti che hanno segnalato la loro presenza sul sito istituzionale della Regione, ben 1.658 nelle ultime 24 ore.