Focus ‘ndrangheta, report settimanale delle attività svolte

Ben 1.076 soggetti identificati, 411 veicoli controllati e 41 perquisizioni. Sono alcuni dei numeri necessari per comprendere l’attività svolta nell’arco della settimana dalla Questura di Crotone, nell’ambito del Piano di Azione Nazionale e Transanazionale “Focus ‘ndrangheta”.

Nella giornata di sabato 12 è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti un trentasettenne di Cirò Marina, trovato in possesso di 1,64 grammi di eroina. Il giorno successivo, domenica 13, un ventunenne crotonese è stato segnalato per il medesimo motivo, in quanto trovato in possesso di 3,25 grammi di marijuana. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate dagli agenti. Inoltre, nella stessa giornata, un cinquantottenne crotonese è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti a suo carico.

Lunedì 14 la Divisione Pasi ha effettuato diversi controlli alle attività commerciali, sanzionando due esercenti. In entrambi i casi è stato accertato il mancato rispetto delle normative anticovid, con conseguenze sanzione di 400 euro e chiusura per 5 giorni lavorativi. Nella stessa giornata inoltre un trentaduenne del posto è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di circa mezzo grammo di cocaina.

Martedì 15 gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno effettuato delle verifiche sui soggetti sbarcati recentemente, scoprendo che uno di loro, un trentenne iracheno, era già stato colpito da un mandato di espulsione nel 2016, e non avrebbe potuto fare rientro in Italia prima di cinque anni. Individuato e fermato, è stato arrestato e trasferito nel carcere cittadino. Inoltre, nella stessa giornata, la Divisione Pasi ha effettuato ulteriori controlli sanzionando altre due attività commerciali (LEGGI).

Giovedì 17 invece un trentanovenne del posto è stato denunciato per ben due volte in quanto sorpreso a passeggiare per le vie del centro senza tener conto delle prescrizioni a suo carico. L’uomo è stato denunciato una prima volta nel pomeriggio, e successivamente in serata, per lo stesso reato.

Infine, nella giornata di venerdì 18, è stato segnalato un quarantacinquenne del posto come assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 1 grammo di marijuana.

Complessivamente, sono 4 i soggetti segnalati, 5 i denunciati ed 1 arrestato. Emesse 14 sanzioni per violazione del codice della strada, 12 contestazioni ed 1 sequestro amministrativo.