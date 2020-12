Volontariato, dalla Regione un bando a sostegno delle associazioni

Il mondo del volontariato ha dato il suo contributo durante la pandemia, affrontando spese e costi di operatività difficilmente ammortizzabili. Per questo motivo, la Regione Calabria scende in campo con un bando dedicato al sostegno delle associazioni.

Circa 1.2 milioni di euro per sostenere le spese per la gestione di immobili, per l’acquisto di dispositivi di protezione, per l’adozione di misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, ma anche per eventuale personale e rimborsi spese per i volontari. Ogni associazione potrà presentare la domanda e relativa documentazione entro il 29 dicembre prossimo, per ottenere un rimborso complessivo fino a 7 mila euro.

“L’emergenza sanitaria rischia di sfibrare anche quella rete di enti che, grazie all’encomiabile dedizione di migliaia di volontari, da marzo a oggi si sono spesi senza riserve, tra pericoli e difficoltà, per garantire l’integrità del tessuto sociale” afferma l’assessore al welfare, Gianluca Gallo. “Per questo è importante garantirne l’attività, mediante un supporto economico che consenta da un lato di coprire spese importanti sostenute per far fronte al Coronavirus e, dall’altro, di portare avanti progetti basati sulla promozione dei legami sociali e della cittadinanza attiva, nonché di sensibilizzazione sui fondamentali temi della tutela dell’ambiente e della biodiversità”.