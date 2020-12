Lsu-Lpu, la Regione chiede una proroga di tre mesi al Governo

Fausto Orsomarso

“Questa situazione di indeterminatezza non riguarda la Regione, che ha risorse ormai storicizzate, né i Comuni che sono pronti a stabilizzare questi lavoratori che da anni assicurano il funzionamento degli enti e rivendicano giustamente dignità del lavoro e certezze sul futuro”. Lo dichiara l’assessore regionale al lavoro, Fausto Orsomarso, che ha inviato una “nota urgente” al Governo per chiedere di inserire nella legge di bilancio un proroga di tre mesi per la stabilizzazione degli ex lsu-lpu calabresi.

La nota, inviata direttamente la premier Giuseppe Conte ed al ministro del lavoro Nunzia Catalfo, e per conoscenza ai ministeri dell’economia, della funzione pubblica e dell’interno, chiede “uno stanziamento di 7.5 milioni di euro” per risolvere alcune problematiche di carattere normativo.

“Considerato che i lavoratori andrebbero stabilizzati entro il 31 dicembre e in ragione di questa indeterminatezza, si rende necessaria una proroga di tre mesi affinché i ritardi del governo non si debbano ripercuotere sui lavoratori” conclude Orsomarso.