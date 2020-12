Giustizia: 2 magistrati onorari in sciopero fame per riforma

Hanno iniziato lo sciopero della fame, Patrizia De Marco e Maria Antonietta Sesti, entrambe vice procuratori a Cosenza. I due giudici hanno avviato la protesta che intendono portare avanti “fin non avremo un riscontro serio e positivo da parte dello Stato italiano".

Così questa mattina, davanti al tribunale di Cosenza, hanno promosso una manifestazione per richiamare l'attenzione "sulla persistente negazione - hanno spiegato i manifestanti - ai magistrati onorari, di diritti fondamentali per qualsiasi lavoratore (malattia, previdenza, assistenza , maternità, retribuzione dignitosa e proporzionale ), nonché della instaurazione e del cosciente mantenimento di un sistema di 'caporalato' di Stato che, da venti anni, opera ai danni di cinquemila laboriosi magistrati onorari, riconosciuti quali 'lavoratori', e non 'volontari' della giustizia, dalla Corte di Giustizia Europea. Il progetto di riforma della categoria versa da mesi in una situazione di stallo presso la competente Commissione".