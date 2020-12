Catanzaro. Beccato con 20 grammi di coca e mezzo chilo di marijuana, arrestato 40enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti. È l’accusa mossa a un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Catanzaro coadiuvati dalla Sezione Radiomobile, dalla Stazione di Gimigliano e da unità del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia.

A seguito di una perquisizione veicolare, poi estesa all’abitazione, i militari hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato per possesso di sostanze. A bordo dell’auto, i militari hanno trovato 20,50 grammi di "cocaina", 1 bilancino di precisione e la somma di 450 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. A casa dell’uomo i carabinieri hanno trovato 568 grammi di marijuana trovata nel corso della perquisizione domiciliare.

Il materiale è stato sequestrato. L’uomo è stato portato nel carcere di Catanzaro Siano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.