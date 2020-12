Recosol: “I gemelli e la madre saranno ospiti della Piccola opera di papa Giovanni XXIII”

Giovanni Maiolo

Hanno trovato una casa i gemelli affetti da una grave malattia e la madre, esclusi dal sistema di accoglienza per migranti e supportati a Cittanova dagli operatori della società cooperativa Sankara. Dopo l’appello lanciato da Giovanni Maiolo, legale rappresentante della Rete dei Comuni Solidali (QUI), il nucleo verrà ospitata in un casa famiglia che si occuperà di loro, garantendo che i gemelli seguano le terapie necessarie per fare fronte alla loro grave malattia

Dopo l’appello lanciato lo scorso 11 novembre, numerosi cittadini hanno contattato la coop per dare un sostegno alla famiglia, richieste che la coop ha rifiutato per cercare una soluzione ai problemi del nucleo familiare. Dopo settimane di sostegno da parte della coop, oggi arriva la notizia dell’accoglienza dei gemelli e della madre nella casa famiglia. Fondamentale è stato il supporto del Garante Metropolitano per l'Infanzia e l'Adolescenza Emanuele Mattia e del suo ufficio, di Save The Children ma soprattutto dell'associazione Piccola Opera papa Giovanni XXIII di Reggio Calabria, che ha accolto la famiglia.