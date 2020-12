Intitolazione cittadella a Jole Santelli, associazioni e cittadini presentato ricorso al Tar

Dodici associazioni e sette cittadini hanno presentato un ricorso al Tar Calabria, firmato dall’avvocato Gaetano Liperoti, per chiedere l’annullamento del provvedimento adottato da Giunta e consiglio regionale per intitolare la cittadella a Jole Santelli. (QUI la notizia)

Per il gruppo il provvedimento è “illegittimo”. I ricorrenti non si sarebbero mai aspettati la decisione da parte della Giunta e del consiglio, una decisione che definiscono “emotiva” che per il gruppo è “l’esatto contrario del comportamento che dovrebbe tenere un amministratore accorto e imparziale”.

Da qui la decisione del ricorso per “impedire che l’intitolazione dell’edificio che ospita l’organo di governo della regione Calabria avvenisse con un atto, successivamente fatto proprio dal Consiglio regionale, adottato repentinamente ed emotivamente dalla Giunta Regionale, sull’onda della commozione suscitata dalla improvvisa scomparsa della presidente Santelli. E l’emozione deve essere stata talmente tanta che nella deliberazione di Giunta non vi è traccia delle motivazioni prese a giustificazione di una così fulminea intitolazione, né sono presenti i richiami agli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato che regolamentano la materia”.