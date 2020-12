Pubblicizzavano e offrivano vaccini per il covid-19 e l’influenza: 2 siti oscurati dai Nas

Pubblicizzavano e offrivano vaccino per il Covid-19 e l’influenza, così i Carabinieri della Sezione Analisi del Reparto Operativo hanno oscurato due siti internet. Hanno infatti eseguito due provvedimenti d’inibizione all’accesso, emessi dalla Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, nei confronti di siti web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili, sui quali erano illegalmente pubblicizzati e messi in vendita vaccini per il Covid-19 e per l’influenza, soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia da parte di farmacista abilitato.

L’esame del primo sito, strutturato apparentemente in modo simile a una piattaforma di e-commerce, in cui venivano promosse e pubblicizzate svariate tipologie di beni prodotti e distribuiti da terzi, tra cui anche molti medicinali del settore sanitario, ha consentito ai Carabinieri del Nas di rilevare che nella “vetrina virtuale”, tramite apposita sezione dedicata al "SarsCov-2", erano presentati 3 vaccini per il Covid-19 potenzialmente acquistabili anche da utenti connessi dal territorio nazionale.

L’analisi del secondo sito web, ha permesso ai Carabinieri di scoprire 2 vaccini antinfluenzali per i quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso, nello scorso mese di ottobre 2020, un “Medical product alert” relativo a possibili partite contraffatte in area centroamericana.