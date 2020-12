Gom, operatori positivi al Covid. Chiude la Medicina d’urgenza

A seguito della riscontrata positività di alcuni operatori sanitari operanti al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, è stata disposta la chiusura in via precauzionale dei reparti di Medicina d'accettazione e d'urgenza.

Lo rende noto la direzione generale dell’istituto, che ha disposto la sanificazione del presidio ed i tamponi per tutti gli operatori ed i pazienti. Questa situazione si traduce in una impossibilità ad effettuare nuovi ricoveri fino alla totale messa in sicurezza.