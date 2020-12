Film Commission: Santo Vittorio Romano è il nuovo direttore. Spirlì, “basta scene di ‘ndrangheta”

Santo Vittorio Romano è il nuovo direttore della Fondazione Calabria Film Commission. La sua nomina è stata decretata oggi dal presidente facente funzioni della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì.

Romano, che guiderà la commissione per i prossimi cinque anni e che avrà il compito di far parlare “di cose belle, di amore, sentimenti e buoni propositi” superando il concetto legato esclusivamente al malaffare.

“Fino a oggi abbiamo ospitato mortificanti produzioni venute in Calabria per girare scene di ‘ndrangheta, malaffare e malavita, offendendo questi territori e la nostra gente. Sono sicuro che la nuova Film commission saprà, invece, offrire un’immagine della Calabria onesta, amante della legalità, bella per natura, ricca di cultura, corposa nel carattere delle proprie genti, che sono un insieme di tanti popoli. Quello calabrese è un popolo variegato e che, si può dire, rappresenta una buona parte del mondo, non solo del Mediterraneo”. Afferma il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, a seguito della nomina del nuovo direttore della Film Commission.