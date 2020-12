Inchiesta “Merlino”: rinviato a giudizio il sindaco di Fuscaldo e altri imputati

È stato rinviato a giudizio sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramundo, coinvolto nell’inchiesta denominata “Merlino”, che portò alla luce la presunta corruzione negli apparati amministrativi.

Insieme al primo cittadino sono stati rinviati a giudizio altri amministratori, funzionari e imprenditori coinvolti nell’operazione fatta scattare dalla Guardia di Finanza a novembre del 2018.

Le accuse, a vario titolo, sono di corruzione, tentata concussione, indebita induzione a dare o a promettere, peculato, turbative di gare pubbliche e di procedimenti di scelta dei contraenti della Pubblica Amministrazione e falso ideologico.

Dieci imputati tra cui Ramundo, il vicesindaco Paolo Cavaliere e l’assessore Paolo Ercole Fuscaldo hanno scelto il rito ordinario, e andranno a giudizio il prossimo 24 marzo.

In quattro avevano scelto di essere giudicati con il rito abbreviato e per tre di loro, Antonietta Caputo, Sergio Gioia, Luigi De Simone è arrivata l’assoluzione con la formula che “il fatto non sussiste” mentre per Salvatore Fidotti la condanna è stata di sei mesi di reclusione e il pagamento di una multa, delle spese processuali e di custodia cautelare.