Le Pro Loco di Corigliano-Rossano scende in piazza per Telethon

Le Pro Loco di Corigliano-Rossano scendono in campo domenica 20 dicembre per la campagna Telethon. Appuntamento previsto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei pressi del Parco comunale Fabiana Luzzi nello scalo coriglianese e nel pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 presso lo sportello informativo del Quadrato Compagna a Schiavonea di Corigliano, per la distribuzione dei cuori di cioccolato che servono a raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare per i bambini.

Acquistare il cuore di cioccolato di Fondazione Telethon nelle nostre comunità - fanno sapere i presidenti Capalbo e Smurra - significa offrire il proprio piccolo contributo alla ricerca e un supporto concreto alle persone che convivono con una malattia genetica rara e alle loro famiglie. Grazie al vostro sostegno e al vostro contributo restituiamo alle comunità di pazienti e alle loro famiglie speranza di cura e prospettive di miglioramento della loro qualità di vita. Insieme possiamo fare la differenza, soprattutto in questo momento di difficoltà.