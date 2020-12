Operazione “The Net”: inibito l’accesso a piattaforme Iptv pirata con 50 mila utenti. Tre denunce

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Operava in diverse regioni del territorio nazionale l’organizzazione smantellata oggi dalla Guardia di Finanza di Milano, dedita alla vendita e distribuzione di dispositivi di decodificazione per far accedere al servizio criptato IPTV e far fruire quindi dei contenuti televisivi, senza il pagamento del canone, a circa 50mila utenti.

I finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano e dal Procuratore Aggiunto, Eugenio Fusco – e dal Sostituto Procuratore, Paola Pirotta, hanno eseguito un sequestro preventivo mediante inibizione all’accesso al network di e hanno denunciato tre persone per reati contro la legge sul diritto d’autore. Sono inoltre in corso approfondimenti per identificare i fruitori del servizio.

Attraverso il network era possibile accedere a contenuti fruibili tramite Internet Protocol Television (IPTV), peculiare sistema criptato di trasmissione di segnali televisivi su reti informatiche. I fruitori del servizio pirata ottenevano dall’organizzazione anche assistenza tecnica per la manutenzione dei dispositivi elettronici.

Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e dalla Squadra Reati Informatici della locale Procura della Repubblica, sono partite a seguito degli accertamenti eseguiti da Sky Italia e dalla Lega nazionale professionisti serie A per individuare servizi pirata on line che consentivano la fruizione di contenuti televisivi diffusi mediante segnali video digitali criptati.