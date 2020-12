Casalnuovo D’africo. A spasso nel Parco con armi clandestine, arrestati

Sono stati “pizzicati” in giro per il Parco nazionale dell’Aspromonte con armi clandestine e per questo L.M, 33enne, G.S. 30enne, e F.S, 30enne, sono stati arrestati per detenzione abusiva di armi e munizioni, ricettazione e ingresso illegale all’interno del Parco.

Nel corso di un controllo, i carabinieri di Bianco, con il colleghi dello Squadrone eliportato dei Cacciatori di Calabria hanno sorpreso i tre, mimetizzati tra la vegetazione nella zona di Casalnuovo d’Africo, con fucili con matricola abrasa, e circa 60 munizioni.

I tre cacciatori improvvisati, di fronte all’evidenza non hanno potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità e consegnare le armi. I tre, sono finiti al carcere Arghillà di Reggio Calabria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.