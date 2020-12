Soveria. “Pizzicato” con 5 bussolotti di kobret, arrestato 59enne

È stato trovato in possesso di 5 bussolotti contenenti complessivamente 5 grammi di kobret, sostanza derivante dagli scarti dell’eroina e dalla lavorazione dell’oppio, nonché 150 euro in contante, ritenute provento dell’attività di spaccio. Per questo motivo un 59enne di Carlopoli è stato arrestato.

È successo nel corso di un controllo da parte dei carabinieri di Soveria Mannelli che hanno fermato un’utilitaria guidata dall’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato la sostanza addosso all’uomo.

Da qui la perquisizione nell’abitazione, che ha consentito di recuperare pochi grammi di marijuana e un bilancino elettronico. Il materiale trovato è stato sequestrato, e la sostanza, previa campionatura, è stata inviata al Lass di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità di rito, è stato messo ai domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

A seguito di udienza davanti al Tribunale di Lamezia Terme, l’arresto è stato convalidato.