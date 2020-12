Sanremo 2021, tra i big in gara anche il calabrese Aiello

C’è anche Aiello nella lista dei big che calcheranno il palco dell’Ariston a Sanremo. Sono stati resi noti i nomi dei 26 concorrenti dell’edizione 2021 del Festival della canzone italiana. L’artista cosentino, che aveva partecipato alle selezioni tra le nuove proposte nel 2011, adesso parteciperà al concorso tra i big. Porterà sul palco il brano “Ora”.

In gara anche Francesco Renga con il brano “Quando trovo te”, i Coma Cose con “Fiamme negli occhi” e Gaia con il brano “Cuore amaro”. È successo in occasione della presentazione del Festival condotta da Amadeus che ha inoltre annunciato la partecipazione di Irama con il brano “La genesi del tuo colore”, Fulminacci con il brano “Santa Marinella”, Madame con il brano “Voce”, Willie Peyote con il brano “Mai dire mai (La Locura)” e Orietta Berti con il brano “Quando ti sei innamorato” (al suo dodicesimo Sanremo e l’unica in collegamento da casa perché convalescente dal Covid).

Nel terzo gruppo ci sono inoltre Ermal Meta con il brano “Un milione di cose da dirti”, Fasma con il brano “Parlami”, Arisa con il brano “Potevi fare di più”, Gio Evan con il brano “Arnica” e i Maneskin con il brano “Zitti e buoni”.

Tra i partecipanti ci saranno anche Malika Ayane con “Ti piaci così”, Max Gazzè con il brano “Il farmacista”, Ghemon con “Momento perfetto”, La Rappresentante di lista con “Amare”. Presenti anche Noemi che porterà il brano “Glicine”, Random con “Torno a te”, Colapesce e Di Martino con “Musica leggerissima”, Annalisa con “Dieci” e Bugo con “E invece sì”.

Tra i Big ci sono Lo Stato Sociale con “Combat pop”, gli Extraliscio feat Davide Toffolo con “Bianca luce nera” e Francesca Michielin con Fedez con “Chiamami per nome”.

I giovani che calcheranno il palco nella sezione a loro dedicata sono invece: Avincola, Folcast, Davide Shorty, Gaudiano, Greta Zuccoli, Wrongonyou, Dellai ed Elena Fabbi, selezionati dalla Commissione musicale tra i vincitori di ‘Area Sanremo’.