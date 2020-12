Auto in fiamme a Crotone. Ieri sera alle 21.10 una Renault Clio, parcheggiata in via Botteghelle, è stata interessata da un rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale.

Appena arrivate sul posto, le squadre hanno notato che le fiamme si stavano propagando, le celerità dell’intervento dei vigili del fuoco ha evitato la distruzione dell’auto. Sul posto per i rilievi del caso anche la Polizia.