Processo Aemilia, inflitti 700 anni di reclusione. Confermata condanna per ex calciatore Iaquinta

Quasi 700 anni di reclusione per i 118 imputati del maxiprocesso 'Aemilia. Questo pomeriggio i giudici della Corte d’Appello di Bologna hanno emesso le sentenze nei confronti delle persone alla sbarra degli imputati nel procedimento scaturito dall’inchiesta che ha svelto la presenza della 'ndrangheta in Emilia-Romagna.

La Procura generale aveva chiesto pene per circa mille anni. I condannati sono stati 91, mentre ci sono state 27 tra assoluzioni, proscioglimenti e prescrizioni. (LEGGI)

È stata confermata la condanna di Vincenzo Iaquinta. I giudici della Corte d’Appello di Bologna hanno infatti confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell’ex calciatore di Juventus e Udinese, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, e imputato per reati di armi nel processo Aemilia.

Nel procedimento, scaturito dall’inchiesta che ha ricostruito la presenza della ‘ndrangheta in provincia di Reggio Emilia, Iaquinta è stato condannato per reati di armi, anche se i giudici gli hanno concesso il beneficio della sospensione condizionale.

Rideterminazione della pena per Giuseppe Iaquinta, padre dell’ex calciatore, accusato di associazione mafiosa. I giudici della Corte d’Appello hanno ridotto la penda da 19 a 13 anni.

Dall’appello è stata stralciata la posizione di Gianluigi Sarcone, che aveva chiesto la ricusazione di un giudice. La richiesta era stata dichiarata inammissibile ma la Cassazione ha annullato e quindi si dovrà pronunciare un altro collegio.

Michele Bolognino, per cui erano stati chiesti 28 anni, è stato condannato a 21 anni e tre mesi, mentre la pena comminata a Gaetano Blasco passa da 25 anni e sei mesi a 22 anni e 11.

Riduzioni di pena anche per per Alfredo e Francesco Amato, per i quali era stata chiesta la conferma dei 19 anni e 19 anni e un mese decisi dai giudici di primo grado: i due, infatti, sono stati condannati rispettivamente a 17 anni e a 16 anni e nove mesi.

Eugenio Sergio è stato condannato a 13 anni e otto mesi contro i 17 anni e mezzo chiesti dall’accusa, mentre per Giuseppe e Palmo Vertinelli le pene sono, rispettivamente, di 16 anni e quattro mesi (l’accusa aveva chiesto 23 anni e sei mesi) e 17 anni e 4 mesi (anziché 23 anni e nove mesi).

Confermata anche la pena per l’imprenditore modenese Augusto Bianchini, condannato in primo grado a 9 anni e 10 mesi, ha riportato una nuova condanna a 9 anni. Per il figlio Alessandro, invece, la pena è di un anno e sei mesi (con sospensione condizionale) a fronte della condanna a tre anni in primo grado.

La moglie di Augusto Bianchini, Bruna Braga, che in primo grado era stata condannata a 4 anni, ora invece si è vista infliggere una pena di 2 anni e 2 mesi. Tra gli assolti c’è un altro imprenditore modenese, Gino Gibertini.

(ultimo aggiornamento 20:31)