Covid, curva ancora stabile in Calabria. In 24 ore +160 casi e 5 decessi

Curva stabile in Calabria dove, nel bollettino di oggi giovedì 17 dicembre, i nuovi positivi sono 160, così distribuiti: Cosenza 55, Catanzaro 36, Crotone 13, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 42. Tuttavia dall’inizio della pandemia il numero totale di persone che hanno contratto il virus Sars-coV-2 sono 20.491. I decessi sono 5 e portano il totale delle vittime a quota 408.

Diminuiscono tuttavia le persone ricoverate nei reparti Covid della regione. Attualmente sono 296 (-22) e sono invece 21 le persone che si trovano in terapia intensiva (-1). Sale invece il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (+93), e il totale nella regione è di 8.635. Sono invece 85 i guariti nelle ultime 24 ore, numero che porta il totale a 11.131. (QUI il bollettino di ieri)

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel territorio reggino si registrano 42 nuovi casi, per un totale di 7.461. Attualmente i casi attivi sono 1.890, di cui 81 persone ricoverate in reparto a Reggio Calabria, 16 nel presidio di Gioia Tauro (-9); 8 in terapia intensiva (-2); 1785 in isolamento domiciliari (+52). I casi chiusi sono 5.571, di cui 5470 guariti, e 101 decessi (+1).

Nel cosentino, dove da febbraio si sono ammalate 6.505, i casi delle ultime 24 ore sono 55. Attualmente i casi attivi sono 4.609, di cui 74 persone ricoverate nell’ospedale di Cosenza, 11 nel presidio di Rossano, 19 nella struttura di Cetraro, 4 nell’ospedale da campo (-6); 10 ricoveri in terapia intensiva (+2); 4.491 in isolamento domiciliare (+55). I casi chiusi sono 1.896, di cui 1720 guariti (+2), e 176 decessi(+2).

Nel territorio catanzarese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 36 nuovi casi, per un totale di 2.918. Attualmente i casi attivi sono 1.381, di cui 21 persone ricoverate in ospedale a Catanzaro, 13 nel presidio di Lamezia Terme, 9 al Mater Domini (-5); 3 ricoveri in terapia intensiva (-1); 1.355 persone in isolamento domiciliare (+56). I casi chiusi sono 1.537, di cui 1.456 persone guarite (+5) e 81 decessi (+1).

Nel crotonese, dove dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono state 2.063. Attualmente i casi attivi sono 687, di cui 35 persone ricoverate in reparto (-2); 652 in isolamento domiciliare (-28). I casi chiusi sono 1.376, di cui 1.352 guariti (+43), e 24 decessi.

Nel vibonese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 nuovi casi, ma da febbraio le persone sono 1.186. Attualmente i casi attivi sono 231, di cui 13 persone ricoverate e 218 in isolamento domiciliare (-22). I casi chiusi sono 955, di cui 929 persone guarite (+35) e 26 decessi (+1).

Per quanto riguarda le persone provenienti da altra regione o stato estero, i casi attivi sono 154 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 204 e sono tutti guariti. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile. Ottanta dei positivi del setting fuori Regione/Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza in quanto ne monitora l'andamento.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 797.