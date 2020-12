Crotone. Partita l’iniziativa “Scatole di Natale” per una festa all’insegna della solidarietà

Sarà un Natale all’insegna della solidarietà. Kroton Community, Libera e Stanchi dei Soliti con il patrocinio del Comune di Crotone propongono: “Scatole di Natale”

“Scatole di Natale” è una iniziativa solidale nata a Milano e riproposta da molti altri comuni italiani. Lo scopo è quello di portare un po’ di serenità durante le festività natalizie a chi è meno fortunato Per partecipare all’iniziativa di solidarietà basta predisporre una bella scatola e metterci dentro: -una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta, calzini ecc.), -una cosa golosa o un passatempo (libro, rivista, sudoku, cruciverba, matite ecc.), -un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) -un biglietto gentile!

I promotori danno qualche indicazione in più.

Scatola Uomo/Donna: La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere anche "usati" ma devono essere in buono stato; La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e nuovo (biscotti, caramelle, cioccolata, mini panettoni); Il Prodotto di Bellezza: deve essere nuovo (un bagnoschiuma, una crema, un profumo); Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!

Scatola Bimbo/a: La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere "usati" ma in buono stato (indicando poi sempre età e sesso sulla scatola); La Cosa Golosa: caramelle, lecca lecca o cioccolato sarebbero apprezzatissimi; Il Prodotto di Bellezza: un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini etc…; Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero.

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere per i doni destinati ai bambini/e aggiungi sempre la fascia di età).

Prepara la tua scatola entro il 22 dicembre e consegnala in via Vittorio Veneto, 31 presso la sede di Kroton Community.