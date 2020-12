Disservizi informatici, l’Ordine degli Ingegneri diffiderà la Regione Calabria

“I continui e mai risolti enormi disservizi che l’ultima piattaforma varata, Calabriasue, presenta sono solamente l’ennesima conferma dell’incapacità nella digitalizzazione dei processi da parte dell’Ente regionale. Un film già visto con Sismica e CalabriaSuap”. Lo dichiara l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, che oltre ad annunciare la partecipazione allo sciopero dei professionisti dichiara di voler diffidare la Regione Calabria.

“L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, dunque, nella prossima seduta di Consiglio, ratificherà la decisione maturata nel corso di una riunione del dipartimento di inviare una diffida legale alla Regione Calabria affinché non solo provveda in maniera definitiva e con ogni mezzo a risolvere i problemi informatici che attanagliano le piattaforme rilasciate, ma nelle more di questo fondamentale ed inevitabile aggiornamento tecnologico permetta l’invio di istanze e documenti in un formato digitale alternativo che non sia mediato da alcuna piattaforma”, concludono.