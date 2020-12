Montebello, sequestrati oltre 400 fuochi d’artificio

Questo browser non supporta la riproduzione dei video Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Avrebbe conservato un ingente quantitativo di fuori d’artificio in un locale non idoneo, senza alcuna cautela e sopratutto senza alcuna autorizzazione. Lo hanno scoperto i Carabinieri di Montebello Jonico, che nella giornata di ieri hanno sequestrato oltre 400 fuochi d’artificio in località Indile.

Il tutto era custodito grossolanamente da un sessantaseienne del posto, che stoccava complessivamente ben 73,5 chili di polvere da sparo. Un quantitativo pericoloso per la sua stessa incolumità.

Il materiale è stato sequestrato da parte del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria, che ne ha certificato la potenziale pericolosità ed il precario stato di conservazione, mentre i Carabinieri hanno provveduto a denunciare l’uomo per omessa denuncia, per fabbricazione o commercio abusivo e per omessa custodia di materiale esplodente.