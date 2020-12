Crotone, controlli alle attività commerciali: due irregolarità

Vendita di petardi non autorizzata e mancato rispetto delle norme anti covid. Sono queste le irregolarità individuate dagli agenti di Polizia della divisione Pasi della Questura di Crotone, che nella giornata di martedì 15 dicembre hanno effettuato una serie di controlli nelle attività commerciali della città.

Nello specifico, una attività in periferia gestita da un sessantaquattrenne del posto vendeva petardi e bengala di dubbia provenienza e senza specifica autorizzazione. Sono state rinvenute complessivamente 12 confezioni di petardi ed 8 di bengala, tutte sprovviste di marchio Ce. Il titolare, sprovvisto di licenza per la vendita, è stato denunciato in stato di libertà per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.

Situazione differente invece sul lungomare cittadino, dove un locale avrebbe continuato a servire oltre l’orario di chiusura imposto dalla normativa anticovid. Il titolare, un quarantaseienne del posto, è stato quindi costretto a chiudere per 5 giorni, a dimostrare la corretta assunzione dei dipendenti e l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico. Il Prefetto valuterà una eventuale sanzione accessoria che costringerà l’attività alla chiusura dai 5 ai 30 giorni.