Vagavano in autostrada a Lamezia. Cani messi in salvo dalla Polstrada

Si erano allontanati da casa ed erano finiti sull’autostrada, ma i tre cani sono stati messi in salvo da due agenti della Polizia stradale di Catanzaro, in servizio alla sottosezione autostradale di Lamezia Terme.

Nel corso del turno di servizio lungo l’Autostrada A/2 del Mediterraneo, i due agenti hanno ricevuto una segnalazione circa la presenza di tre cani di grossa taglia, lungo la carreggiata autostradale. Si sono messi alla ricerca degli animali, e li hanno trovati sulla carreggiata sud mentre vagavano sulla corsia di sorpasso.

Dopo aver rallentato il traffico, gli agenti hanno attirato l’attenzione dei cani riuscendo a farli spostare sulla corsia d’emergenza e, lentamente, sono riusciti a farli muovere verso l’interno dell’area di servizio di Lamezia Terme. Una volta messi in sicurezza, li hanno assicurati con dei guinzagli di fortuna, ma hanno notato che due dei tre cani avevano il collare.

Sul posto sono arrivati anche i veterinari dell’Asp che, dopo aver accertato lo stato di salute degli animali, hanno notato che soltanto uno dei tre cani era dotato di microchip. Ma non riuscendo a risalire al proprietario, perché era un cane non registrato in Calabria i veterinari hanno atteso il giorno successivo per accedere al database.

Dato che il canile era chiuso, gli animali sono stati trasportati e sistemati, con l’aiuto del personale Anas, in un box nella sede della Polizia Stradale di Lamezia Terme dove i poliziotti, dopo aver acquistato cibo, si sono preoccupati di accudirli e nutrirli.

Il giorno dopo, a seguito di ulteriori verifiche, gli agenti hanno rintracciato la proprietaria che, ha riferito di essere fuori sede per lavoro e di aver saputo della fuga dalla persona incaricata di gestire i cani durante la sua assenza. Il pomeriggio successivo, la dog sitter ha riportato a casa i cani. , provvedeva a riportare i cani a casa.