Covid, altri 194 positivi e 4 decessi. Aumentano i guariti (+430)

È ancora stabile la curva dei contagi in Calabria dove, stando al bollettino di oggi mercoledì 16 dicembre, i nuovi positivi sono 194. Da febbraio le persone che hanno contratto il virus sono 20.331. L’incremento dei casi nelle province è così distribuito: a Reggio Calabria (+47), Cosenza (+40), Catanzaro (+64), Crotone (+22), Vibo Valentia (+21). A fronte di 2.541 tamponi effettuati, per un totale di 404.395 test effettuati e 390.145 persone testate.

Attualmente il totale delle persone ricoverate con sintomi sono 318 (-17), e 22 sono i pazienti più gravi che si trovano in terapia intensiva (+1). I decessi totali, da febbraio a oggi, sono 403 (+4).

Le persone che sono in isolamento domiciliare sono 8.542 (-224), mentre i guariti sono 11.046 (+430).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono 7.419, l’incremento delle ultime 24 ore è di 47. Attualmente i casi attivi sono 1.849, di cui 91 persone ricoverate in reparti, 15 nel presidio di Gioia Tauro (-6); 10 in terapia intensiva (+1); 1.733 in isolamento domiciliare (-66). I casi chiusi sono 5.570, di cui 5.470 persone guarite (+117) e 100 decessi (+1).

Nel cosentino, dove sono stati registrati 40 nuovi casi, il computo totale dei contagi è di 6.450. Attualmente i casi attivi sono 4.558, di cui 76 persone ricoverate in ospedale a Cosenza, 12 nel presidio di Rossano, 20 nella struttura di Cetraro, 6 nell’ospedale da campo (-10); 8 in terapia intensiva (-1); 4436 in isolamento domiciliare (-52). I casi chiusi sono 1.892, di cui 1718 guariti (+100), 174 decessi (+3).

Nel catanzarese, in cui da febbraio si sono ammalate 2.882, in 24 ore i nuovi casi positivi registrati sono stati 64. Attualmente i casi attivi sono 1.351, di cui 24 persone ricoverate in ospedale a Catanzaro, 14 nel presidio di Lamezia Terme, 10 al Mater Domini(-2); 4 ricoveri in terapia intensiva 8+1); 1.299 persone in isolamento domiciliare (-45). I casi chiusi sono 1.531, di cui 1.451 persone guarite (+110) e 80 decessi.

Nel crotonese, dove il totale dei contagi sono 2.050, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 22. Attualmente i casi attivi sono 717, di cui 37 persone ricoverate in reparto; 680 le persone in isolamento domiciliare (-20). I casi chiusi sono 1.333, di cui 1.309 persone guarite 8+42) e 24 decessi.

Nel vibonese, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21 nuovi casi, ma dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 1.172. Attualmente i casi attivi sono 253, di cui 13 persone ricoverate (+1) e 240 persone in isolamento domiciliare (-41). I casi chiusi sono invece 919, di cui 894 guariti (+61) e 25 decessi.

Per quanto riguarda i dati delle persone che hanno contratto il coronavirus che provengono da altra regione o stato estero attualmente ci sono 154 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 204. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 805.

ITALIA. IN 24 ORE 17.572 POSITIVI E 680 DECESSI

Sono 17.572 i nuovi casi registrati nel bollettino della Protezione civile. Dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono 1.888.144. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 680, mentre da febbraio risultato 66.537. Le persone guarite o dimesse sono 1.175.901 (+34.495).

Le persone ricoverate nei reparti Covid ordinari sono 26.897 in totale (-445), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 2.926 (+191). In isolamento domiciliare si trovano invece 615.883 persone.

I tamponi processati nell’ultima giornata sono 199.489, ovvero 36.609 in più rispetto a ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È sempre il Veneto la regione che registra più casi di coronavirus (+3.817), seguono Lombardia (+2.994), l’Emilia-Romagna (+1.238), il Lazio (+1.220) e il Piemonte (+1.215). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione. Lombardia 450.005: +2.994 casi; Veneto 200.607: (+3.817 casi); Piemonte 188.387: (+1.215 casi); Campania 176.600: (+900 casi); Emilia-Romagna 148.794: (+1.238); Lazio 143.370: (+1.220 casi); Toscana 113.610: (+489 casi); Sicilia 81.256: (+1.065 casi); Puglia 76.039: (+1.388 casi); Liguria 56.318 : (+275 casi); Friuli-Venezia Giulia 42.099: (+779 casi); Marche 35.680: (+480 casi); Abruzzo 32.630: (+257 casi); P. A. Bolzano 27.225: (+285 casi); Sardegna 27.142: (+405 casi); Umbria 26.587: (+169 casi); P. A. Trento 19.090: (+244 casi); Basilicata 9.648: (+95 casi); Valle d’Aosta 6.943: (+38 casi); Molise 5.783: (+25 casi).