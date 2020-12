Conferenza di Feneal e Uil Crotone: “Denunceremo la cattiva gestione della cosa pubblica”

Vogliono denunciare “la cattiva gestione della cosa pubblica” la Feneal-Uil Calabria e la Uil di Crotone. Per questo hanno indetto una conferenza stampa per domani, giovedì 17 dicembre alle 10.30, presso il ponte sul fiume Neto.

“La provincia di Crotone -scrivono le sigle sindacali - si attesta come la peggiore d’Italia anche grazie a tutte quelle opere pubbliche previste e non realizzate, che metterebbero in sicurezza il territorio sia dal punto di vista ambientale che idrogeologico”.

“La realizzazione di opere pubbliche incompiute come ad esempio la SS 106, il Piano Versace, la Bonifica, Antica Kroton e Agenda Urbana, innalzerebbe quegli indicatori come Salute, ricchezza, consumi, ambiente, cultura e sicurezza, che oggi ci pongono nei bassi fondi della classifica sul benessere nei territori. Bisogna iniziare da ciò che abbiamo, da tutti gli interventi già finanziati che, se realizzati, migliorerebbero sin da subito la nostra qualità di vita”, proseguono Fenail Calabria e Uil.

“Sono trascorsi 24 anni dal tragico evento alluvionale del 96 e gli interventi strutturali previsti dal “Piano Versace”, compresi quelli di prevenzione, sono stati realizzati solo parzialmente, compromettendo la salvaguardia della incolumità pubblica e privata. Se non si provvede ad una sollecita progettazione delle opere, a breve, il rischio di perdita dei finanziamenti ritornerà attuale”, concludono.